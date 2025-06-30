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30 червня 2025, 07:20

Війська РФ скинули на Запорізьку область 5 авіабомб: загинула жінка

30 червня 2025, 07:20
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фото: Запорізька ОВА
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Минулої доби російські окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, зруйновані житлові будинки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 18 будинків та автівок.

"70-річна жінка загинула внаслідок ранкової ворожої атаки на Степногірськ. Тіло постраждалої виявили під завалами дев'ятиповерхівки, в яку влучили росіяни під час масованого обстрілу селища", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

  • П'ять авіаційних обстрілів по Степногірську, Приморському, Оріхову та Гуляйполю.
  • 221 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 13 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Новоданилівку.
  • 136 артобстрілів завдали окупанти по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Нагадаємо, вчора вдень у Херсоні росіяни вбили цивільного.

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війна обстріли окупанти жертва Запорізька область Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович Степногірськ
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