Війська РФ скинули на Запорізьку область 5 авіабомб: загинула жінка
Минулої доби російські окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, зруйновані житлові будинки
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 18 будинків та автівок.
"70-річна жінка загинула внаслідок ранкової ворожої атаки на Степногірськ. Тіло постраждалої виявили під завалами дев'ятиповерхівки, в яку влучили росіяни під час масованого обстрілу селища", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- П'ять авіаційних обстрілів по Степногірську, Приморському, Оріхову та Гуляйполю.
- 221 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 13 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Новоданилівку.
- 136 артобстрілів завдали окупанти по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вчора вдень у Херсоні росіяни вбили цивільного.
Харківщина під ударом дронів: постраждали четверо людейВсі новини »
30 червня 2025, 07:15Росія атакувала Донеччину: один загиблий і 10 поранених за добу
29 червня 2025, 13:00В Одесі внаслідок удару "Шахеда" загинула вчителька та її чоловік
28 червня 2025, 12:21
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджена житлова інфраструктура
30 червня 2025, 08:40У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
30 червня 2025, 08:30Військові моряки знищили 9 російських ударних БпЛА
30 червня 2025, 08:20З прикордонних громад Сумщини за тиждень виїхали майже 500 людей
30 червня 2025, 08:16На Херсонщині росіяни вбили 2 людей, постраждали 8 цивільних
30 червня 2025, 08:05Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
30 червня 2025, 07:54Росія атакувала Дніпропетровщину дронами: побита ферма та трактори
30 червня 2025, 07:45На Хмельниччині в ДТП загинув водій і 12-річний пасажир
30 червня 2025, 07:36Масштабна пожежа на Миколаївщині: вигоріло 50 гектарів пшениці
30 червня 2025, 07:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл