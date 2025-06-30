Войска РФ сбросили на Запорожскую область 5 авиабомб: погибла женщина

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб человек, разрушены жилые дома

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 18 домов и автомобилей.

"70-летняя женщина погибла в результате утренней вражеской атаки на Степногорск. Тело пострадавшей обнаружили под завалами девятиэтажки, в которую попали россияне во время массированного обстрела поселка", – говорится в сообщении.