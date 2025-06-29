фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В результаті обстрілів одна цивільна особа загинула, ще десять людей отримали поранення. Поліція фіксує численні руйнування інфраструктури.

Зокрема, у Покровську армія РФ застосувала авіабомбу "КАБ-250" та дрони-камікадзе. Один із ударів став смертельним для місцевого жителя, ще четверо отримали поранення. Пошкоджено адміністративну будівлю та легковий автомобіль.

У Мирнограді FPV-дрон атакував громадське місце, поранивши трьох мирних мешканців. Внаслідок вибуху постраждали два торговельні павільйони. Також зафіксовано влучання авіабомби "КАБ-250" у приватний житловий будинок. У Костянтинівці противник бив із реактивних систем залпового вогню "Ураган" та задіяв дрони. FPV-дрон влучив у цивільне авто, поранивши двох людей.

Ще один удар зафіксовано в Лимані, де дрон влучив у легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждала одна особа. Крім того, місто обстрілювали з "Ураганів" та "Градів". Пошкоджено торговий павільйон. У районі Білицького російські військові скинули бомбу типу "УМПБ Д-30". Вибух пролунав на околиці населеного пункту, попередньо - без жертв.

Поліція Донеччини документує кожен епізод обстрілу та фіксує докази воєнних злочинів. Зібрані матеріали стануть основою для майбутніх розслідувань і судових процесів.

Нагадаємо, масований обстріл Запоріжжя: 395 ударів за добу, постраждала 16-річна дівчина.