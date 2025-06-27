Атака "шахедів" на Запоріжжя: виникли пожежі, пошкоджені будівлі підприємства та гаражі
Вночі 27 червня окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок обстрілів у місті сталися пожежі, пошкоджені будівлі промислового підприємства та гаражі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше шість ударів БпЛА. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.
"Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі", – йдеться в повідомленні.
Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Нагадаємо, 26 червня авіація РФ атакувала ферму в селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок авіаудару поранення дістав мирний житель Харківщини, загинули тварини.