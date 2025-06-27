06:40  27 червня
У центрі Запоріжжя виловили змію
05:40  27 червня
У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
05:05  27 червня
Пішов купатися та зник: на Буковині втопився підліток
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 07:00

Атака "шахедів" на Запоріжжя: виникли пожежі, пошкоджені будівлі підприємства та гаражі

27 червня 2025, 07:00
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 27 червня окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок обстрілів у місті сталися пожежі, пошкоджені будівлі промислового підприємства та гаражі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше шість ударів БпЛА. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

"Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі", – йдеться в повідомленні.

Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Нагадаємо, 26 червня авіація РФ атакувала ферму в селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок авіаудару поранення дістав мирний житель Харківщини, загинули тварини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли окупанти Запоріжжя атака Запорізька ОВА руйнування шахед Федоров Іван Сергійович гаражний кооператив
Російські війська атакували прибережні села Херсонщини: знищені житлові будинки
26 червня 2025, 16:50
На Донеччині дрон РФ влучив у багатоповерхівку: п'ятеро поранених
26 червня 2025, 12:28
Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих сягнула 20 осіб
26 червня 2025, 08:38
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Розвідники показали, як знищили російські системи ППО в Криму
27 червня 2025, 07:15
Ворожі БпЛА атакували Полтавщину: пошкоджено супермаркет
27 червня 2025, 07:03
Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі в небезпеці
27 червня 2025, 06:55
У центрі Запоріжжя виловили змію
27 червня 2025, 06:40
Покинув змагання: на Донеччині ліквідували "чемпіона" Росії з метання АК
27 червня 2025, 06:10
У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
27 червня 2025, 05:40
Пішов купатися та зник: на Буковині втопився підліток
27 червня 2025, 05:05
"Ніхто цього не бачить": серіал за участі українських журналістів про війну отримав престижну нагороду
27 червня 2025, 04:45
В Україні відчутно зросли ціни на продукти: на скільки змінились цінники
27 червня 2025, 04:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »