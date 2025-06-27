Атака "шахедов" на Запорожье: возникли пожары, повреждены здания предприятия и гаражи
Ночью 27 июня оккупационные войска РФ атаковали Запорожье ударными БпЛА. В результате обстрелов в городе произошли пожары, повреждены здания промышленного предприятия и гаражи
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере шесть ударов БпЛА. К счастью, информация о пострадавших не поступала.
"Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары", – говорится в сообщении.
Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
Напомним, 26 июня авиация РФ атаковала ферму в селе Подлиман Изюмского района. В результате авиаудара ранения получил мирный житель Харьковщины, погибли животные.