Атака "шахедов" на Запорожье: возникли пожары, повреждены здания предприятия и гаражи

фото: Запорожская ОВА

Ночью 27 июня оккупационные войска РФ атаковали Запорожье ударными БпЛА. В результате обстрелов в городе произошли пожары, повреждены здания промышленного предприятия и гаражи

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере шесть ударов БпЛА. К счастью, информация о пострадавших не поступала.

"Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары", – говорится в сообщении.

Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.