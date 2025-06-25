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25 июня 2025, 07:35

Обстрелы Запорожья и области: ранены 5 гражданских, разрушены объекты инфраструктуры

25 июня 2025, 07:35
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фото: Запорожская ОВА
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В течение суток российские оккупанты нанесли 469 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, ранены гражданские

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 23 частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

"Пятеро мужчин получили ранения из-за атак врага на Запорожье, Васильевский и Пологовский районы", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 25 июня оккупанты нанесли по Запорожью четыре ракетных удара. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

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