Харків під ударом: "шахеди" атакували Київський район, є поранений

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У ніч проти 25 червня Харків знову опинився під атакою російських військ. Окупанти обстріляли місто, застосувавши сім ударних безпілотників типу "Шахед"

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, всі ворожі дрони влучили в Київський район міста. Один із ударів прийшовся по території цивільного підприємства, інші — поблизу незаселеного житлового будинку.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждав 64-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу та госпіталізували.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня росіяни також атакували Харків. Постраждали п'ятеро людей, серед них – 15 річна дівчинка.