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24 июня 2025, 18:50

Россияне сбросили авиабомбу на Запорожскую область: пострадал гражданский

24 июня 2025, 18:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 24 июня российская авиация атаковала один из поселков Пологовского района. В результате обстрела ранен мирный житель

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Ранен получил мужчина 67-ми лет. У него многочисленные травмы и ушибы", – говорится в сообщении.

В настоящее время экстренные службы обследуют территорию.

Напомним, медицинские учреждения Запорожья приняли 10 пассажиров поезда №52 "Одесса — Запорожье", пострадавших в результате ракетного удара по Днепру.

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РФ война оккупанты Запорожская область Запорожская ОВА авиаудар Федоров Иван Сергеевич пострадавший
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