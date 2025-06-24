На Херсонщині окупанти вбили 4 людей, ще 5 отримали поранення
У Херсонській області упродовж минулої доби внаслідок російської агресії четверо людей загинули і п'ятеро зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів.
Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 4 приватні будинки.
Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.
Нагадаємо, російські війська продовжують масовано атакувати Херсонщину дронами-камікадзе. За тиждень над областю збито майже 1700 ворожих дронів.
Ракетний удар по Києву: завершено пошукові роботи, загинули 9 людейВсі новини »
24 червня 2025, 08:43Запорізька область під вогнем: за добу — 360 атак, пошкоджено житло та авто
24 червня 2025, 08:23Наслідки удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до п'яти
24 червня 2025, 07:53
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
Рятувальники показали наслідки удару дронами по Харкову
24 червня 2025, 09:22На Луганщині без води залишилися близько 200 тисяч жителів
24 червня 2025, 09:22Армія РФ вночі атакувала дронами підприємства на Донеччині
24 червня 2025, 09:09Ракетний удар по Києву: завершено пошукові роботи, загинули 9 людей
24 червня 2025, 08:43Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України
24 червня 2025, 08:35Запорізька область під вогнем: за добу — 360 атак, пошкоджено житло та авто
24 червня 2025, 08:23Наслідки удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до п'яти
24 червня 2025, 07:53Синоптики попереджають про високий ризик пожеж: перелік областей
24 червня 2025, 07:41Харків під ворожою атакою: "шахеди" влучили у приватний сектор і підприємство
24 червня 2025, 07:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки