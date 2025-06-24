Удар по пасажирському поїзду в Дніпрі: запорізькі лікарні прийняли 10 поранених
Медичні заклади Запоріжжя прийняли 10 пасажирів поїзда №52 "Одеса — Запоріжжя", які постраждали внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу, серед них троє дітей ― 5 місяців, 2 та 6 років. Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження Серед травм ― мінно-вибухові, осколкові та забої", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого удару по Дніпру було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".
Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.
Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру та Самару зросла до 11 осіб. В обласному центрі поранення дістали понад 150 цивільних, дев'ять мирних мешканців загинули.