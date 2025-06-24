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24 червня 2025, 17:25

Удар по пасажирському поїзду в Дніпрі: запорізькі лікарні прийняли 10 поранених

24 червня 2025, 17:25
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фото: Дніпропетровська ОВА
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Медичні заклади Запоріжжя прийняли 10 пасажирів поїзда №52 "Одеса — Запоріжжя", які постраждали внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу, серед них троє дітей ― 5 місяців, 2 та 6 років. Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження Серед травм ― мінно-вибухові, осколкові та забої", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого удару по Дніпру було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя".

Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.

Також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру та Самару зросла до 11 осіб. В обласному центрі поранення дістали понад 150 цивільних, дев'ять мирних мешканців загинули.

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