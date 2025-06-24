Запорожская область под огнем: за сутки - 360 атак, повреждено жилье и авто

Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными

Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера

17 июня 2025

Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"

Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти