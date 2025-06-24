Запорожская область под огнем: за сутки - 360 атак, повреждено жилье и авто
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 360 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews.
По его словам, мирные жители не пострадали.
Враг совершил 3 авиационных удара по Гуляйполю, Малой Токмачке и Новоселовке.
- 199 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.
- 1 обстрел из РСЗО накрыл Новоданиловку.
- 157 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Поступило 12 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей.
Напомним, в ночь на 24 июня россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине Сумской области ударными БпЛА. Погибли три человека, среди них - ребенок.
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