Кіптява до небес: на Запоріжжі розвідники знищили залізничні цистерни з пальним окупантів

фото: ГУР Міноборони України

У неділю, 22 червня, бійці ГУР успішно атакували поїзд російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Захисники спалили цистерни з пальним, призначеним для армії РФ

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що черговий вдалий "гуркіт" стався на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. Спецоперацію виконали воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next".

"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, воїни ГУР показали, як розбомбили російські системи ППО на Запоріжжі.