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25 травня 2025, 16:37

Воїни ГУР розгромили поїзд окупантів на Запоріжжі

25 травня 2025, 16:37
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фото: скриншот із відео
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Українські ударні безпілотники розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що бойова операція відбулася у суботу, 24 травня. Прицільних ударів по об'єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

Майстри ударних безпілотників вистежили та атакували ешелон, що перевозив пальне для ворога. Щонайменше три цистерни були знищені.

У результаті операції залізничне постачання російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму серйозно порушене, кажуть у ГУР.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали вдале полювання на росіян поблизу Вовчанська.

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