Воїни ГУР показали, як розбомбили російські системи ППО на Запоріжжі
Оператори ударних дронів Департаменту активних дій ГУР МО України виявили та знищили дороговартісні системи ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Так, днями згоріли ворожі:
- ЗРК 9К317М "Бук-М3";
- РЛС 9С19 "Імбірь" зі складу ЗРК "С-300В";
- ЗРГК "Панцирь-С1".
"На відео ― приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети московитів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни ГУР розгромили поїзд окупантів на Запоріжжі.
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