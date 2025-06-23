фото: ГУР Минобороны Украины

В воскресенье, 22 июня, бойцы ГУР успешно атаковали поезд российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. Защитники сожгли цистерны с горючим, предназначенным для армии РФ

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что очередной удачный "грохот" произошел на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск. Спецоперацию выполнили воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСУВ "Хортица", ОТУ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи "Next".

"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", ― говорится в сообщении.

Напомним, воины ГУР показали, как разбомбили российские системы ПВО на Запорожье.