Окупанти завдали 343 удари по Запорізькій області: поранено жінку
Упродовж минулої доби російські війська завдали 343 удари по 11 населених пунктах регіону
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки поранення отримала жінка в Запорізькому районі.
Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів Гуляйполя, Щербаків, Малої Токмачки, Новогригорівки та Чарівного. Окрім того:
- 207 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Матвіївку, Лобкове, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Канівське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки та Новоданилівку.
- 119 артударів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного
Надійшло 13 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, в ніч на 21 червня Росія атакувала Кременчук Полтавської області одночасно дронами-камікадзе, крилатими ракетами та, ймовірно, балістикою. В місті було зафіксовано серію потужних вибухів, пожежу та часткове зникнення світла в окремих районах.
Кременчук у вогні: росіяни вдарили по місту БпЛА і крилатими ракетамиВсі новини »
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