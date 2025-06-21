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Російський диктатор Путін прокоментував ситуацію на Сумській області. Він поскаржився, що окупанти нібито "вимушені створювати "зону безпеки" на Сумщині

Цитують російського диктатора росЗМІ, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін заявив, що ЗСУ зайшли в Курську область та вчинили там багато злочинів проти цивільного населення (варто зазначити, що РФ не надавала доказів цьому).

"Ми їх звідти вивели з великими для них втратами, а тепер змушені створювати зону безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти за допомогою артилерії, БпЛА", - поскаржився очільник Кремля.

Він заявив, що на Сумщині "зона безпеки" становить від 10 до 12 кілометрів. Путін додав, що місто Суми у них немає завдання забрати, але він "цього не виключає".

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що нібито не хоче капітуляції України. Диктатор цинічно заявив, що РФ наполягає на "визнанні реалій, що склалися на землі" (тобто, окупації).