Оккупанты нанесли 343 удара по Запорожской области: ранена женщина
За прошедшие сутки российские войска нанесли 343 удара по 11 населенным пунктам региона
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки ранения получила женщина в Запорожском районе.
Враг совершил 10 авиационных обстрелов Гуляйполя, Щербаков, Малой Токмачки, Новогригорьевки и Чаривного. Кроме того:
- 207 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Матвеевку, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
- 7 обстрелов из РСЗО накрыли Каневское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Щербаки и Новоданиловку.
- 119 артударов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Поступило 13 сообщений о повреждениях частных домов, квартир и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 21 июня Россия атаковала Кременчуг Полтавской области одновременно дронами-камикадзе, крылатыми ракетами и, вероятно, баллистикой. В городе была зафиксирована серия мощных взрывов, пожар и частичное исчезновение света в отдельных районах.
Кременчуг в огне: россияне ударили по городу БпЛА и крылатыми ракетамиВсе новости »
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