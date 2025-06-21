Оккупанты нанесли 343 удара по Запорожской области: ранена женщина

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 343 удара по 11 населенным пунктам региона

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки ранения получила женщина в Запорожском районе.

Враг совершил 10 авиационных обстрелов Гуляйполя, Щербаков, Малой Токмачки, Новогригорьевки и Чаривного. Кроме того:

207 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Матвеевку, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Каневское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Щербаки и Новоданиловку.

119 артударов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Поступило 13 сообщений о повреждениях частных домов, квартир и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 21 июня Россия атаковала Кременчуг Полтавской области одновременно дронами-камикадзе, крылатыми ракетами и, вероятно, баллистикой. В городе была зафиксирована серия мощных взрывов, пожар и частичное исчезновение света в отдельных районах.