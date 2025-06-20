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20 червня 2025, 17:39

На Херсонщині чоловік отримав вибухову травму, взявши в руки дрон

20 червня 2025, 17:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Дніпровському районі Білозерської громади 64-річний місцевий житель отримав серйозні травми внаслідок детонації вибухового пристрою

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік взяв у руки дрон, який вибухнув, спричинивши вибухову травму та ампутацію стопи.

Потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці наголошують, при виявленні підозрілих предметів не торкайтеся їх, відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте за телефонами 101 або 102.

Нагадаємо, на Сумщині ударний ворожий БпЛА, збитий силами оборони, впав у річку і не вибухнув. Його бойову частину знищили вибухотехніки.

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