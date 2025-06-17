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17 июня 2025, 15:30

Ракетный удар по Запорожью: разрушены предприятия, повреждены дома и общежитие

17 июня 2025, 15:30
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фото: Запорожская ОВА
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Ночью оккупанты нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Запорожью. В результате атаки есть разрушения и повреждения инфраструктурных объектов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

"Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там ночью занялись пожары. Взрывной волной были повреждены находящиеся рядом дома", - говорится в сообщении.

Из-за вражеского удара повреждены многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях. Также изуродованы 30 гаражей в гаражном кооперативе.

Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 543 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 25 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей, объектов инфраструктуры.

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РФ война обстрелы оккупанты Запорожье ракетный удар Запорожская ОВА разрушения Федоров Иван Сергеевич
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