Ракетный удар по Запорожью: разрушены предприятия, повреждены дома и общежитие

фото: Запорожская ОВА

Ночью оккупанты нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Запорожью. В результате атаки есть разрушения и повреждения инфраструктурных объектов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

"Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там ночью занялись пожары. Взрывной волной были повреждены находящиеся рядом дома", - говорится в сообщении.

Из-за вражеского удара повреждены многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях. Также изуродованы 30 гаражей в гаражном кооперативе.