Ракетный удар по Запорожью: разрушены предприятия, повреждены дома и общежитие
Ночью оккупанты нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Запорожью. В результате атаки есть разрушения и повреждения инфраструктурных объектов
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
"Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там ночью занялись пожары. Взрывной волной были повреждены находящиеся рядом дома", - говорится в сообщении.
Из-за вражеского удара повреждены многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях. Также изуродованы 30 гаражей в гаражном кооперативе.
Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 543 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 25 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей, объектов инфраструктуры.