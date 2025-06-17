РФ за сутки нанесла более 500 ударов по Запорожской области
За сутки россияне нанесли 543 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области
Об этом в Телеграмме сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью, совершил 11 авиационных обстрелов Степногорска, Каменского, Степного, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Ольговского, Малиновки и Полтавки.
338 вражеских дронов атаковали Запорожье, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.
187 артиллерийских ударов были нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.
"Поступило 25 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей, объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье в результате вражеского удара загорелось предприятие.