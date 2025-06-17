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17 июня 2025, 08:03

РФ за сутки нанесла более 500 ударов по Запорожской области

17 июня 2025, 08:03
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фото: Иван Федоров
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За сутки россияне нанесли 543 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом в Телеграмме сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью, совершил 11 авиационных обстрелов Степногорска, Каменского, Степного, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Ольговского, Малиновки и Полтавки.

338 вражеских дронов атаковали Запорожье, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

187 артиллерийских ударов были нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

"Поступило 25 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей, объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье в результате вражеского удара загорелось предприятие.

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