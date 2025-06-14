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14 червня 2025, 11:44

ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині

14 червня 2025, 11:44
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фото: t.me/supernova_plus
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Сили оборони накрили колону автомобілів з російськими окупантами у Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Supernova+.

Зазначається, що по колоні техніки із чотирьох автобусів та однієї вантажівки КамАЗ з "чорними" армійськими номерами було завдано удар, коли та зупинилась на об’їзній дорозі на околицях Макіївки.

За даними джерела, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 російських окупантів, багато отримали поранення.

Раніше бійці "Помсти" знищили російські "Гради" та пункт управління БпЛА на Донеччині.

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