За добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян, — Генштаб
Протягом минулої доби, 14 червня, Сили оборони України знищили 1 170 російських загарбників, шість бойових броньованих машин, 33 артсистеми, по одній системі РСЗВ та ППО, 123 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 003 860 солдат.
Нагадаємо, нещодавно воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" знищили "символічного" мільйонного окупанта.
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