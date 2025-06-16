Воины ГУР показали, как разбомбили российские системы ПВО на Запорожье
Операторы ударных дронов Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Так, на днях сгорели вражеские:
- ЗРК 9К317М "Бук-М3";
- РЛС 9С19 "Имбирь" из состава ЗРК "С-300В";
- СРГК "Панцирь-С1".
"На видео ― потрясающий маневр украинского дрона, уклоняющегося от зенитной ракеты московитов, а также эпизоды успешных огневых поражений систем ПВО оккупантов", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее воины ГУР разгромили поезд оккупантов на Запорожье.
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