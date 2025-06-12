11:57  12 червня
Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
10:09  12 червня
Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки
08:23  12 червня
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
UA | RU
UA | RU
12 червня 2025, 20:20

Окупанти атакували дроном житловий будинок на Харківщині: є постраждалий

12 червня 2025, 20:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні окупанти атакували БпЛА селище Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок удару поранення дістав мирний житель

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 10:00 окупанти поцілили FPV-дроном по житловому будинку. Оселя зазнала пошкоджень.

"59-річний чоловік отримав поранення. У стані середнього ступеня тяжкості його доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, 12 червня російські війська атакували КАБом селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок авіаційного удару постраждали п'ятеро мирних жителів, серед них — 11-річна дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна окупанти дрон БПЛА постраждалий
У ДСНС показали, як з-під завалів у Золочеві врятували матір із дитиною
12 червня 2025, 19:10
На Донеччині війська РФ обстріляли автобус і легковик із пасажирами: є жертви та постраждалі
12 червня 2025, 18:05
Росіяни вдарили з артилерії по селищу під Херсоном: поранена жінка
12 червня 2025, 17:55
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Житель Полтавщини, який доглядає за онкохворою дружиною, отримав 3 роки за ухилення від мобілізації
12 червня 2025, 19:58
У Полтаві комунальники заблокували авто сміттєвими баками
12 червня 2025, 19:29
У ДСНС показали, як з-під завалів у Золочеві врятували матір із дитиною
12 червня 2025, 19:10
Росіяни лякають українців наступом за допомогою McDonald's: у ЦПД попередили про маніпуляції пропагандистів
12 червня 2025, 18:56
У Запоріжжі судили дезертира, який працював на росіян
12 червня 2025, 18:45
На Харківщині росіяни скинули КАБ на Золочів: поранені 5 людей, серед них — 11-річна дитина
12 червня 2025, 18:40
На Полтавщині знайшли тіло пенсіонерки: під підозрою 94-річний чоловік
12 червня 2025, 18:33
У ГУР назвали ім’я мільйонного знищеного російського окупанта
12 червня 2025, 18:30
На Донеччині війська РФ обстріляли автобус і легковик із пасажирами: є жертви та постраждалі
12 червня 2025, 18:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »