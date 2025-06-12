У ДСНС показали, як з-під завалів у Золочеві врятували матір із дитиною
Рятувальники дістали з-під завалів у селищі Золочів Богодухівського району матір із дитиною. Окупанти скинули на населений пункт Харківщини авіабомбу, яка зруйнувала два житлових будинки та надвірні споруди
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"Під уламками напівзруйнованого погреба опинилися жінка та її 11-річний син. Співробітники ДСНС спільно з поліцейськими дістали постраждалих з-під завалів та передали медикам", — йдеться в повідомленні.
Загалом внаслідок російського авіаудару поранення дістали п’ятеро цивільних.
Нагадаємо, 12 червня російські війська атакували КАБом селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок авіаційного удару постраждали п'ятеро мирних жителів, серед них — 11-річна дитина.
На Харківщині росіяни скинули КАБ на Золочів: поранені 5 людей, серед них — 11-річна дитинаВсі новини »
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