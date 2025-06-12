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12 июня 2025, 21:35

Авиаудар по Запорожской области: погиб мужчина, количество раненых выросло

12 июня 2025, 21:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Число раненых в результате авиационного удара по селу Новогригоровка Гуляйпольской общины возросло до трех. Один человек погиб

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Погиб 60-летний мужчина. Двое мужчин 65 и 62 лет и 58-летняя женщина доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, россияне нанесли по Новогригоровке по меньшей мере четыре авиаудара. В результате атаки разрушены жилые дома.

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война обстрелы оккупанты жертва Запорожская область пострадавшие Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
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