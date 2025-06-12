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12 червня 2025, 20:45

Росіяни завдали авіаудари по селищу в Запорізькій області: є постраждалий

12 червня 2025, 20:45
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Російські окупанти 12 червня атакували Запорізьку область. Ворог завдав чотири авіаудари

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, 12 червня росіяни атакували Гуляйпільську громаду. Чотири авіаудари окупанти завдали по Новогригорівці. Внаслідок атаки сталась пожежа. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Нагадаємо, 7 червня російські військові завдали удару по цивільному підприємству в Харкові. 11 червня рятувальники з-під завалів дістали тіла жінок, які загинули внаслідок ворожого обстрілу.

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