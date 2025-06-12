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Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, 12 июня россияне атаковали Гуляйпольскую общину. Четыре авиаудара оккупанты нанесли по Новогригоровке. В результате атаки произошел пожар. По предварительным данным, один человек пострадал.

Напомним, 7 июня российские военные нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове. 11 июня спасатели из-под завалов извлекли тела женщин, погибших в результате вражеских обстрелов.