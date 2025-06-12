Россияне нанесли авиаудары по поселку в Запорожской области: есть пострадавший
Российские оккупанты 12 июня атаковали Запорожскую область. Враг нанес четыре авиаудара
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, 12 июня россияне атаковали Гуляйпольскую общину. Четыре авиаудара оккупанты нанесли по Новогригоровке. В результате атаки произошел пожар. По предварительным данным, один человек пострадал.
Напомним, 7 июня российские военные нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове. 11 июня спасатели из-под завалов извлекли тела женщин, погибших в результате вражеских обстрелов.
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