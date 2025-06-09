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У ОВА повідомили про роботу ППО в Запорізькій області. Росіяни атакували дронами прифронтове селище

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни атакували прифронтове селище Запорізької області дронами. Внаслідок ударів сталась пожежа. На місце виїхали екстрені служби. Інформації щодо постраждалих ще немає.

Нагадаємо, 9 червня російські військові також вдарили по Дніпропетровській області артилерією та дронами. Внаслідок атаки ворога загинула людина, а також отримали поранення ще двоє місцевих жителів.