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В ОВА сообщили о работе ПВО в Запорожской области. Россияне атаковали дронами прифронтовой поселок

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне атаковали прифронтовый поселок Запорожской области дронами. В результате ударов произошел пожар. На место выехали экстренные службы. Информации о пострадавших еще нет.

Напомним, 9 июня российские военные также ударили по Днепропетровской области артиллерией и дронами. В результате атаки врага погиб человек, а также получили ранения еще двое местных жителей.