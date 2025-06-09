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Росіяни 9 червня атакували Херсонщину артилерією та дронами. Серед постраждалих чоловіки, які просто йшли вулицею, коли їх атакував дрон

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

9 червня російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області. Ворог використовував артилерію та безпілотники. Станом на 17:00 відомо про чотирьох постраждалих.

Зразку в селищі міського типу Білозерка росіяни скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків 40 і 43 років, які прямували вулицею. Обоє отримали струс головного мозку та акубаротравми.

Згодом росіяни обстріляли цей населений пункт з артилерії. Один зі снарядів вибухнув біля приватного будинку. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка, яка знаходилась всередині.

У Херсоні росіяни атакували дроном цивільне авто. Поранення отримав 74-річний чоловік. Внаслідок обстрілів також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Дніпропетровщину. В ніч на 7 червня у Павлограді отримали поранення 29-річний чоловік та 16-річний підліток.