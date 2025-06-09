Фото: ОВА

9 червня росіяни обстріляли Дніпропетровщину артилерією та дронами. Внаслідок атаки загинула людина

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни 9 червня атакували Нікопольщину. Удари були по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській і Томаківській громадах. Ворог застосовував артилерію та безпілотники.

На жаль, загинула людина. Також постраждав чоловік віком 46 років. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки росіян пошкоджені гімназія, сільськогосподарське підприємство, трактор і вантажівка. Зачепило лінію електропередач. Сталося кілька пожеж сухої трави, їх загасили.

Через ранковий удар по Покровській громаді там понівечені гараж, газогін та лінія електропередач. Крім того, росіяни поцілили по Маломихайлівській та Новопавлівській громадах. Вдарив безпілотником й КАБами. Побиті автівка і приватний будинок.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами. Внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів.