На Київщині через нічні обстріли пошкоджений будинок та автомобіль

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За наявними даними, через ворожі обстріли у Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль і господарча будівля.

На місці події працюють слідчі та вибухотехніки.

"Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила", — йдеться в повідомленні.