Атака на Запорізьку область: за добу – 574 удари по 14 населених пунктах

фото: Заорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, мирні жителі не постраждали.

Ворог здійснив 54 авіаційних обстріли по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Малинівці, Ольгівському, Білогір'ю, Полтавці та Малинівці. Ще:

340 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

3 обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку.

177 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі. Загинуло троє осіб, ще 21 постраждали.