У ДСНС оприлюднили жахливі фото руйнувань після ракетного удару по столиці

фото: ДСНС України

Кількість осіб, які постраждали через російську атаку на Київ у п'ятницю, 6 червня, зросла до 23, із них 14 – це рятувальники

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Станом на 11.00 рятувальники працюють на кількох локаціях у різних районах міста.

Солом'янський район:

Пожежа на об'єкті інфраструктури охопила 2000 кв. м, ліквідація триває.

У 16-поверхівці горіла квартира на 11 поверсі. Постраждали 3 людини, ще 3 врятовано, серед них — дитина.

Голосіївський район:

Виникли пожежі в різних будівлях, які рятувальники вже ліквідували.

В іншій локації пошкоджено залізничні колії, постраждала одна особа.

Дніпровський район:

Поруч зі станцією метро "Лівобережна" пошкоджено колію метрополітену та будівлю автозаправної станції.

У ліквідації наслідків ворожої атаки задіяні 254 рятувальники, 53 одиниці техніки, кінологи, психологи, а також волонтери Червоного Хреста.

Роботи на місцях обстрілів тривають.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня під час ліквідації наслідків ворожих ударів у столиці загинули троє пожежників ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 6 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.