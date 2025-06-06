У мережі з'явилися кадри ранкового удару по Луцьку

фото: ДСНС Волині

У ніч на 6 червня російські війська завдали потужного удару по Луцьку. У мережі з’явилися відео моменту прильоту одразу чотирьох ракет — одна за одною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канали.

На відео видно серію вибухів та спалахів у промисловому районі міста. За словами очевидців, удари були настільки потужними, що їх чули в усіх районах Луцька.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 6 червня, російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Внаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, п’ятеро мешканців отримали поранення.