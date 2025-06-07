Атака на Запорожскую область: за сутки – 574 удара по 14 населенным пунктам

фото: Заорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 574 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, мирные жители не пострадали.

Враг совершил 54 авиационных обстрела по Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Малиновке, Ольговскому, Белогорью, Полтавке и Малиновке. Еще:

340 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.

3 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку и Новодаровку.

177 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 13 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, повлекшие разрушения и пожары. Погибли три человека, еще 21 пострадали.