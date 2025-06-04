Фото: ОВА

Російські війська атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждали люди, які знаходились в автівці

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, увечері росіяни вдарили керованими авіабомбами по одному з селищ Запорізької області. Двоє людей отримали поранення. Відомо, що на момент удару вони знаходились в автівці.

Також вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та автомобіль.

Згодом голова ОВА уточнив, що також 54-річний чоловік перебуває у важкому стані з травмами кінцівок та внутрішніх органів. 51-річна жінка госпіталізована з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атаки шестеро людей постраждали. Були пошкоджені будинки, автівка. На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару ворога.