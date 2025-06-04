Фото: ОВА

Российские войска атаковали Запорожскую область. В результате атаки пострадали люди, находившиеся в автомобиле

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, вечером россияне ударили управляемыми авиабомбами по одному из селений Запорожской области. Два человека получили ранения. Известно, что на момент удара они находились в машине.

Также взрывная волна повредила жилые дома и автомобиль.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что также 54-летний мужчина находится в тяжелом состоянии с травмами конечностей и внутренних органов. 51-летняя женщина госпитализирована с острой реакцией на стресс.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали Днепропетровщину. В результате атаки шесть человек пострадали. Были повреждены дома, автомобиль. К сожалению, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате удара врага.