Фото: прокуратура

У прокуратурі області розповіли деталі щодо наслідків удару росіян 3 червня. На жаль, вже відомо про трьох загиблих

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

3 червня росіяни обстріляли село Чистоводівка Ізюмського району. Попередньо, окупанти використовували реактивні системи залпового вогню та касетні боєприпаси.

Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки. Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих був працівником, який проводив інтернет у селі, і в момент атаки він був на вулиці.

Троє людей отримали поранення. Це двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна мешканка.

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вдарили по селищу з реактивної системи залпового вогню. Повідомлялось, що троє потерпілих отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місці продовжують працювати рятувальники, а люди продовжують звертатися по медичну допомогу.