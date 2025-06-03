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03 червня 2025, 18:25

Удар по Харківщині: зросла кількість загиблих, у прокуратурі показали фото з місця атаки

03 червня 2025, 18:25
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Фото: прокуратура
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У прокуратурі області розповіли деталі щодо наслідків удару росіян 3 червня. На жаль, вже відомо про трьох загиблих

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

3 червня росіяни обстріляли село Чистоводівка Ізюмського району. Попередньо, окупанти використовували реактивні системи залпового вогню та касетні боєприпаси.

Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки. Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих був працівником, який проводив інтернет у селі, і в момент атаки він був на вулиці.

Троє людей отримали поранення. Це двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна мешканка.

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вдарили по селищу з реактивної системи залпового вогню. Повідомлялось, що троє потерпілих отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місці продовжують працювати рятувальники, а люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

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