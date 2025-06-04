Росіяни вдарили по Сумах безпілотниками: рятувальники гасили пожежу, є постраждалий
Росіяни вчергове завдали удар по Сумах. Ворог атакував місто безпілотниками
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
4 червня російські військові атакували Суми ударними безпілотниками. Влучання було на об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, цивільні авто. Також, на жаль, постраждала людина.
Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинились під повторними обстрілами. На щастя, ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, що 3 та 4 червня стали у Сумах Днями Жалоби через атаки росіян. 3 червня окупанти вдарили по місту із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих та 20 людей поранено.
Потрощені будинки, магазини та лікарня: росіяни атакували Дніпропетровщину - є постраждалийВсі новини »
03 червня 2025, 21:25Удар по Харківщині: зросла кількість загиблих, у прокуратурі показали фото з місця атаки
03 червня 2025, 18:25Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область, 12 людей поранені
03 червня 2025, 07:44
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Посольство США попереджає про загрози повітряних атак в Україні
04 червня 2025, 19:45У Києві через спеку вже з 5 червня будуть обмеження для водіїв - у КМДА пояснили причини
04 червня 2025, 18:30На Полтавщині пенсіонерка пішла з дому і не повернулась: поліція знайшла тіло жінки
04 червня 2025, 17:45Спецоперація Павутина: в СБУ показали унікальні кадри, як били наші дрони по російських літаках
04 червня 2025, 17:05"Не народжений для війни": на Полтавщині військовий ТЦК саркастично відповів на жіночі крики
04 червня 2025, 16:40Росіяни завдали ракетного удару по навчальному центрі ЗСУ на Полтавщині
04 червня 2025, 16:11Акторка Ірма Вітовська обурилася через фейк про свою смерть
04 червня 2025, 15:15В Україну йде спека до +32
04 червня 2025, 14:59У Тернополі вшанували пам'ять дітей, яких вбила Росія
04 червня 2025, 14:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі блоги »