Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

4 червня російські військові атакували Суми ударними безпілотниками. Влучання було на об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, цивільні авто. Також, на жаль, постраждала людина.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинились під повторними обстрілами. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, що 3 та 4 червня стали у Сумах Днями Жалоби через атаки росіян. 3 червня окупанти вдарили по місту із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих та 20 людей поранено.