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04 червня 2025, 20:30

Росіяни атакували Дніпропетровщину: в лікарні померла жінка, яка отримала поранення

04 червня 2025, 20:30
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Фото: ОВА
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У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ударів росіян по області 4 червня. Були пошкоджені будинки, авто, а також поранені люди

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, окрім п'яти постраждалих внаслідок ранкових ударів, поранення дістала 83-річна мешканка Марганця.

Також росіяни атакували Мирівську, Червоногригорівську, Марганецьку громади району і Нікополь. Російські війська били артилерією та дронами.

Пошкоджено магазин, легкове авто, знищений гараж, пошкоджені чотири приватні будинки. Також пошкоджені газогін і лінія електропередач.

Згодом стало відомо, що в лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок удару росіян по Нікополю. Їй було 45 років. Медики до останнього боролись за її життя, але поранення виявились надто важкими.

Нагадаємо, також 4 червня росіяни вдарили по Сумах дронами. Коли рятувальники ліквідовували наслідки — вони опинились під повторним вогнем.

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