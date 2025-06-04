Фото: ОВА

У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ударів росіян по області 4 червня. Були пошкоджені будинки, авто, а також поранені люди

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, окрім п'яти постраждалих внаслідок ранкових ударів, поранення дістала 83-річна мешканка Марганця.

Також росіяни атакували Мирівську, Червоногригорівську, Марганецьку громади району і Нікополь. Російські війська били артилерією та дронами.

Пошкоджено магазин, легкове авто, знищений гараж, пошкоджені чотири приватні будинки. Також пошкоджені газогін і лінія електропередач.

Згодом стало відомо, що в лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок удару росіян по Нікополю. Їй було 45 років. Медики до останнього боролись за її життя, але поранення виявились надто важкими.

Нагадаємо, також 4 червня росіяни вдарили по Сумах дронами. Коли рятувальники ліквідовували наслідки — вони опинились під повторним вогнем.