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31 травня 2025, 11:00

У Запоріжжі прооперували підлітка, який постраждав внаслідок нічного авіаудару

31 травня 2025, 11:00
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фото: Нацполіція
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Лікарі провели операцію 16-річному юнаку, який дістав тяжкі травми внаслідок удару КАБом по селу Долинка Пологівського району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У підлітка діагностували множинні травми, ампутацію та контузію.

"Дитину прооперували. Він перебуває у відділенні реанімації на штучній вентиляції легень. Стан хлопця медики оцінюють, як стабільно важкий", – додав Іван Федоров.

Нагадаємо, вночі 31 травня РФ скинула КАБи на житлову забудову села Долинка Пологівського району. Загинула 9-річна дівчинка, поранення дістав 16-річний підліток.

Також повідомлялося, що 30 травня російські окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

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