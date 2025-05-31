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31 травня 2025, 08:05

Окупанти вбили мешканця Херсона

31 травня 2025, 08:05
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вночі російські війська вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару загинув мирний житель

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, жертвою російських терористів став житель Дніпровського району Херсона.

"Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Нагадаємо, 30 травня російські війська атакували Херсон і Бериславський район. Через ворожі обстріли загинули двоє цивільних, ще троє людей дістали поранення.

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