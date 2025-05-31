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31 травня 2025, 07:00

Росіяни вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: загинула 9-річна дівчинка, поранений підліток

31 травня 2025, 07:00
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фото: Запорізька ОВА
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Вночі окупаційні війська РФ скинули КАБи на житлову забудову одного з прифронтових сіл Пологівського району. Загинула дитина, поранений підліток

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого авіаудару один житловий будинок зруйнований. Ще декілька осель, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.

"Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району", – повідомив Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару КАБами по селу Верхня Терса Пологівського району 29 травня зросла до двох. Поранення дістали троє мирних жителів.

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