В Запорожье прооперировали подростка, пострадавшего в результате ночного авиаудара
Врачи провели операцию 16-летнему юноше, который получил тяжелые травмы в результате удара КАБом по селу Долинка Пологовского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
У ребенка диагностировали множественные травмы, ампутацию и контузию.
"Ребенок прооперирован. Он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние парня медики оценивают, как стабильно тяжелое", - добавил Иван Федоров.
Напомним, ночью 31 мая РФ сбросила КАБы на жилую застройку села Долинка Пологовского района. Погибла 9-летняя девочка, ранение получил 16-летний подросток.
Также сообщалось, что 30 мая российские оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.
На Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 гражданских, 10 человек пострадалиВсе новости »
31 мая 2025, 10:10Армия РФ сбросила на Запорожскую область 40 авиабомб: есть жертва, раненый и разрушения
31 мая 2025, 09:46Оккупанты убили жителя Херсона
31 мая 2025, 08:05
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
Жителей Полтавщины предупредили о взрывах и стрельбе
31 мая 2025, 12:40РФ сбросила КАБы на окраины Харькова: повреждено предприятие, пострадали гражданские
31 мая 2025, 12:15Россияне убили 5 и ранили 9 жителей Донецкой области
31 мая 2025, 11:50Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила три вражеских ракеты и около 70 дронов
31 мая 2025, 11:30Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что происходит
31 мая 2025, 10:40На Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 гражданских, 10 человек пострадали
31 мая 2025, 10:10Армия РФ сбросила на Запорожскую область 40 авиабомб: есть жертва, раненый и разрушения
31 мая 2025, 09:46В Николаевской области зенитчики уничтожили два ударных БпЛА
31 мая 2025, 09:15В Хмельницком грузовик насмерть сбил пешехода
31 мая 2025, 08:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все блоги »