На Херсонщині через російські обстріли загинули 3 цивільних, 10 людей постраждали
Вчора, 30 травня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 мирних мешканців, загинули троє цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Михайлівка, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Наддніпрянське, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Приозерне, Придніпровське, Правдине, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Черешеньки, Широка Балка.
"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили житловий будинок, газопровід, гаражі та приватні автомобілі.
Нагадаємо, вночі 31 травня російські війська війська вбили 66-річного жителя Херсона.