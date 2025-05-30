Окупанти обстріляли Херсон та область: 2 людини загинули, 3 поранені

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У п'ятницю вранці, 30 травня, російські війська атакували Херсон і Бериславський район. Через ворожі обстріли загинули двоє цивільних, ще троє людей дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, російська армія обстріляла Херсон з артилерії близько 09:00.

"Внаслідок вибухів снарядів загинули чоловік та жінка, які в момент удару перебували на вулиці", – йдеться в повідомленні.

Також о 09:30 окупанти спрямували БпЛА на одну з вулиць селища Новорайськ Бериславського району. Через атаку дрона постраждали троє людей, які перебували на вулиці. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

За фактами вчинення воєнних злочинів триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 29 травня внаслідок ворожої атаки на Херсон загинув 52-річний місцевий мешканець.

Також через російські обстріли загинули двоє жителів Берислава.