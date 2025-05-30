Фото: ОВА

У Дніпропетровській ОВА повідомили про наслідки ворожих ударів. Російські окупанти атаками пошкодили житлові будинки та автомобілі жителів

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, за добу росіяни вдарили по території Дніпропетровської області понад 30 разів. По Нікопольщині російські війська вдарили з артилерії, а також дронами. Вибухи лунали у райцентрі, Марганецькій, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені підприємство, пожежна частина, дві спецавтівки, інфраструктура, декілька будівель, що не експлуатувалися. Також постраждали багатоквартирний будинок, півдесятка приватних осель, одна з яких загорілась. Побиті гараж, автомобілі. У Нікополі внаслідок нічного удару загорілась адмінбудівля.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російські війська вдарили КАБами. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Інформація уточнюється. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, 29 травня російські війська атакували Херсон. Внаслідок ворожого удару 43-річна жінка отримала мінно-вибухову травму. Також постраждав 63-річний чоловік: у нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкова травми й контузію.